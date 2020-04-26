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«Иван — пока еще муж, мы не в разводе». Пелагея прокомментировала расставание с Телегиным

18:02
Иван Телегин, Таисия и Пелагея. Фото instagram.com
Иван Телегин, Таисия и Пелагея. Фото instagram.com
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Известная российская певица Пелагея, жена нападающего ЦСКА Ивана Телегина, заявила, что еще не развелась с хоккеистом.

В декабре 2019-го стало известно, что Телегин и Пелагея расстались. Пара состояла в браке с 2016 года, у них есть общая дочь Таисия.

«Нет никакого бумеранга, потому что не делала я плохих вещей. У нас все хорошо с его бывшей девушкой. Мы общаемся с ней, присылаем друг другу фотографии наших детей. Иван — пока еще муж, мы не в разводе», цитирует Пелагею Cosmopolitan.

Дополнительная информация:

https://www.cosmo.ru/stars/news/25-04-2020/net-nikakogo-bumeranga-pelageya-podruzhilas-s-devushkoy-rodivshey-ot-telegina/

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