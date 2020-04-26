«Иван — пока еще муж, мы не в разводе». Пелагея прокомментировала расставание с Телегиным
18:02
Известная российская певица Пелагея, жена нападающего ЦСКА Ивана Телегина, заявила, что еще не развелась с хоккеистом.
В декабре 2019-го стало известно, что Телегин и Пелагея расстались. Пара состояла в браке с 2016 года, у них есть общая дочь Таисия.
«Нет никакого бумеранга, потому что не делала я плохих вещей. У нас все хорошо с его бывшей девушкой. Мы общаемся с ней, присылаем друг другу фотографии наших детей. Иван — пока еще муж, мы не в разводе», — цитирует Пелагею Cosmopolitan.
Дополнительная информация:
https://www.cosmo.ru/stars/news/25-04-2020/net-nikakogo-bumeranga-pelageya-podruzhilas-s-devushkoy-rodivshey-ot-telegina/