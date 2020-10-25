Иван Николишин: «У меня был самый лучший детский тренер в мире»
Нападающий «Куньлуня» Иван Николишин в интервью «Известиям» рассказал о работе под руководством Алексея Ковалева. Также он вспомнил своего первого детского тренера Павла Баулина.
— Вы работаете под руководством такой легенды, как Алексей Ковалев. Что он за тренер?
— Извините, но ответ на этот вопрос останется в нашей раздевалке (улыбается). Могу лишь сказать, что безмерно благодарен Алексею Вячеславовичу за тот шанс, что он мне предоставил в «Куньлуне», поверив в меня.
— Вы как хоккеист сформировались в России, но, наверное, имеете представление о подготовке молодежи в Северной Америке и Скандинавии. Какие плюсы и минусы можете выделить у нас и у них?
— Честно говоря, сложно ответить на этот вопрос. У меня был самый лучший детский тренер в мире Баулин Павел Анатольевич, у которого куча воспитанников заиграла на самом высоком уровне. Это тренер, который живет своими хоккеистами, переживает, как дела в школе, в семье. Благодаря ему у меня было просто замечательное хоккейное детство. Считаю его систему подготовки эталонной: без ругани, без мата, не говоря уже о рукоприкладстве.
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https://iz.ru/1077911/pavel-gudkov-aleksei-fomin/u-menia-byl-samyi-luchshii-detskii-trener-v-mire