Иван Налимов: «В Москве люди все скупают пачками, как будто начинается апокалипсис»

Голкипер Иван Налимов рассказал, как население Москвы и Рокфорда реагирует на пандемию коронавируса.

— Сталкивались с пустыми полками в магазинах в Рокфорде и в Москве?

— В Рокфорде да, — цитируют Налимова «Известия». — Уже незадолго до вылета заходили в магазин — полочки пустели. В Москве то же самое — люди всё скупают пачками, как будто начинается апокалипсис. Причем мне непонятно, почему покупают туалетную бумагу и гречку (смеется). Мне кажется, если что-то произойдет, это не самые важные вещи, которые тебе помогут выживать в этих условиях.

— Туалетную бумагу раскупают в Рокфорде тоже?

— Там в основном пустели полки с едой. Фруктов и овощей вообще не было. И молочные продукты исчезали с прилавков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.