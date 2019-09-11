Иван Мищенко: «Меня не допускали на игры без специального наколенника»

Защитник «Адмирала» Иван Мищенко, который в игре с «Трактором» (1:3) провел первый матч в нынешнем сезоне, рассказал о своем самочувствии.

— Хорошо себя чувствовал, я много катался, меня просто не допускали на игры без специального наколенника, который сегодня, наконец-то, приехал, — приводит слова игрока официальный сайт «Адмирала».

По игре? Хорошо начали, во втором периоде упустили нить игры, не держали шайбу в чужой зоне. В третьем вернули свою игру, но не сумели отыграться. Дома должны играть лучше, владеть инициативой от начала и до конца. Не думаю, что из-за игр каждый день нам должно быть тяжело, соперник приехал из Хабаровска, проводил четвертую игру за пять дней.

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