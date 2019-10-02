Защитник Иван Глазков вернулся в «Сибирь». Контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Глазков начинал нынешний сезон в составе новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ. В 7 матчах он набрал 3 (2+1) очка. Ранее клуб из Новокузнецка расторг контракт с хоккеистом.

Защитник является воспитанником новосибирской команды. Он дебютировал в КХЛ в составе клуба в сезоне-2011/12.

Напомним, что в настоящее время в лазарете «Сибири» два защитника: Николай Демидов и Владислав Наумов, и пока не ясно, когда они смогут помочь команде.

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