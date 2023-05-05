Иван Федотов заменит Рейдеборна в воротах ЦСКА после возвращения из армии

Как сообщал «СЭ», шведский голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн покинет команду. Его место в воротах займет Иван Федотов после возвращения из армии, утверждает Metaratings.

Федотов проходит срочную службу в армии с июля 2022 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Рейдеборн провел за армейский клуб 37 матчей. В этих играх он отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф КХЛ вратарь отразил 93 процента бросков при коэффициенте надежности 1,91.