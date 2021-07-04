Иван Дроздов покинет минское «Динамо»
14:47
Белорусский форвард Иван Дроздов покинет минское «Динамо», сообщает «БХ».
В минувшем регулярном сезоне КХЛ 21-летний нападающий провел 14 встреч за «зубров» и не отметился результативной игрой.
В «регулярке» за минскую «Юность» Дроздов набрал 8 (4+4) очков в 14 встречах, а в плей-офф добавил 4 (0+4) балла в 6 встречах.
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/khl/news/2021/07/02/bh-21-letnij-belorusskij-forvard-pokinet-minskoe-dinamo/
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