Белорусский форвард Иван Дроздов покинет минское «Динамо», сообщает «БХ».

В минувшем регулярном сезоне КХЛ 21-летний нападающий провел 14 встреч за «зубров» и не отметился результативной игрой.

В «регулярке» за минскую «Юность» Дроздов набрал 8 (4+4) очков в 14 встречах, а в плей-офф добавил 4 (0+4) балла в 6 встречах.