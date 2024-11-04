Бочаров — о принципиальности игры с родной командой: «Для меня не так важно «Динамо» это или «Локомотив»

Вратарь «Торпедо» Иван Бочаров рассказал о настрое на матч FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:4 Б), за которое ранее выступал.

— Сегодня вы играли против команды, где провели львиную долю карьеры. Был ли у вас какой-то особенный настрой?

— Для меня не так важно «Динамо» это, или «Локомотив, или другая команда. Всегда выхожу с настроем победить.

Команда из Нижнего Новгорода прервала 4-матчевую серию без побед.

Федор Носов