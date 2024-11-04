Бочаров — о своей замене перед серией буллитов: «Это была исключительно моя инициатива»

Вратарь «Торпедо» Иван Бочаров объяснил причину своей замены перед началом буллитной серии в матче FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:4 Б).

— Вас заменили перед началом буллитной серии. Какие были эмоции? Удивились такому решению?

— Меня не заменили. Это была исключительно моя инициатива.

— В чем причина?

— До этого у меня не получались буллиты, а у Кульбакова в этом сезоне еще не было буллитов. Вот победил сегодня. Молодец.

Федор Носов