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Сегодня, 07:26

Бочаров: «Выводы делать будем после сезона. Сейчас «Торпедо» надо побеждать, недобираем очки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Торпедо» Иван Бочаров прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Работы сегодня хватало у обоих вратарей. В серии буллитов ЦСКА оказался мастеровитее. И бросок Исхакова и бросок Абрамова можно было отражать, но они хорошо исполнили свои попытки и меня чуть-чуть переиграли. Не знаю, почему так произошло, что четыре раза во втором периоде на меня выходили «один в ноль», моя задача помогать команде. От большого количества игр не устаю, я хорошо готов физически. За прошлый сезон я соскучился по хоккею и хочу играть, побеждать и помогать команде. А выводы делать будем после сезона. Сейчас нам надо побеждать, недобираем очки», — цитирует пресс-служба КХЛ Бочарова

ЦСКА с 43 очками в 32 матчах занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками в 33 играх — на 8-й строчке.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Иван Бочаров
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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4 ЦСКА 32 18 14 43
5 СКА 33 19 14 42
6 Северсталь 33 19 14 38
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8 Торпедо 33 15 18 36
9 Витязь 34 14 20 32
10 Куньлунь РС 35 13 22 30
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