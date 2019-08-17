Иван Барбашев: «Что буду делать с Кубком Стэнли? Этот секрет останется в кругу семьи»

Форвард «Сент-Луиса», обладатель Кубка Стэнли Иван Барбашев на презентации трофея в Москве не стал делиться тем, какой ритуал будет проделывать с выигранным трофеем.

— Мы думали об этом мероприятии в течение полутора месяцев, чтобы все прошло хорошо, — сказал Барбашев об организации презентации Кубка Стэнли. — Очень нервничал по поводу того, чтобы все прошло хорошо. Кубок пока побывал дома. День предстоит очень тяжелый.

— Вы столько раз поднимали кубок над головой. Мышцы не болят?

— Сводит. От такого количества раз начало сводить. Надо было массажиста с собой взять, не продумали.

— Многие хоккеисты как правило делают с трофеем нечто экстраординарное. Вы что-то подобное будете делать?

— Буду. Но это останется в кругу семьи. Пусть будет маленькой тайной.

— Обычно, когда российский игрок выигрывает Кубок Стэнли, к нему приковано много внимания. Как вам в роли звезды российского хоккея?

— Да, любой игрок, выигрывающий этот трофей, чувствует повышенное внимание. Но звездой себя не ощущаю. Никто не узнает. (Алена Гребенькова)

Барбашев привез Кубок Стэнли в Москву