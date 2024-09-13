«Витязь» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» дома проиграл «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У хозяев единтсвенный гол забил Илья Воробьев. За клуб из Тольятти отличились Владислав Червоненко и Евгений Грошев.

Хоккей КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей