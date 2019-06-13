Источник: жену экс-вратаря сборной России Максима Соколова убил ее 18-летний сын

Убийство жены питерского хоккеиста Максима Соколова подтвердили в СК. На Ирину, супругу экс-вратаря СКА, напал ее 18-летний сын, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Сообщается, что все произошло в поселке Романовка, на глазах второго ребенка Соколовых - Арсения. Он бросился за помощью, пришли соседи, обнаружили мёртвую женщину, её сына с раной на шее и рядом — нож.

Отмечается, что Арсений, увидев мать, несколько раз ударил Максима в грудь ножом. Он же рассказал подробности произошедшего: Арсений слушал музыку, а в это время в комнату вошел Максим, держащий в руках нож. Он сказал младшему брату: "Сейчас я тебя убью".

Максим Соколов-младший тоже играет в хоккей — за "СКА-1946". Сейчас он госпитализирован, оружие и отпечатки на экспертизе.

Напавший на мать Максим Соколов пытался покончить с собой после убийства. Сейчас он в реанимации с резаными ранами на руках, груди и шее, за его жизнь борются врачи Всеволожской межрайонной больницы.