Источник: «Йокерит» может закончить выступление в плей-офф и сняться с соревнований
13:20
«Йокерит» рассматривает вариант завершить нынешний сезон и сняться со второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает Yle Sports.
Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. А клуб сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф без зрителей.
«Йокерит» вышел во второй раунд плей-офф, где должен был сыграть против СКА. Ранее финны прошли ярославский «Локомотив» (4:2), а питерцы оказались сильнее «Витязя» (4:0).
Серия между СКА и «Йокеритом» должна была стартовать 17 марта в Санкт-Петербурге.
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