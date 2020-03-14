Источник: «Йокерит» может закончить выступление в плей-офф и сняться с соревнований

«Йокерит» рассматривает вариант завершить нынешний сезон и сняться со второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает Yle Sports.

Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. А клуб сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф без зрителей.

«Йокерит» вышел во второй раунд плей-офф, где должен был сыграть против СКА. Ранее финны прошли ярославский «Локомотив» (4:2), а питерцы оказались сильнее «Витязя» (4:0).

Серия между СКА и «Йокеритом» должна была стартовать 17 марта в Санкт-Петербурге.