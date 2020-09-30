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Источник: второй тренер «Салавата» заражен коронавирусом. Вслед за Лямся болезнь выявлена у Козлова

17:01

Помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС. Ранее заболевание было выявлено у главного тренера Томи Лямся. Козлов руководил уфимцами в трех последних играх.

Исполняющим обязанности главного тренера «Салавата» станет Николай Цулыгин. Ближайшую игру под его руководством команда проведет сегодня, соперником станет «Автомобилист».

Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года по начало нынешнего сезона, после чего вошел в штаб Лямся.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9593165

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