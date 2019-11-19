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Источник: ветераны «Трактора» не подписывали письмо против фанатов

16:38
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В интернете появилось письмо от имени ветеранов «Трактора» на имя президента клуба и губернатора Челябинской области Алексею Текслеру. Оно стало ответом на акцию фанатского движения, которое покинуло трибуны в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4) в знак протеста против затяжного кризиса в команде.

Однако, по информации, Telegram-канала «Челябинский хоккей», ветераны не подписывали это письмо и не составляли его текста. В первой версии письма в списке подписавшихся были Александр Шинин и Иван Савин. Но после интереса к этому факту появилась вторая версия — без фамилий Савина и Шинина.

Более того, никто из ветеранов не знал о существовании данного письма.

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