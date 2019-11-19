Источник: в «Тракторе» ищут нового вратаря

В «Тракторе» недовольны игрой вратарей. Клуб намерен привезти нового голкипера, информирует Telegram-канал Igor Zhukov Life (его ведет бывший глава пресс-службы челябинского клуба).

Прямо сейчас «Трактор» развил нешуточную активность в этом направлении. В основном в клубе смотрят на европейский рынок.

В этом сезоне за «Трактор» играли три вратаря: Василий Демченко, Иван Федотов и Владислав Сухачев. Команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав в 31 матче 22 очка и пропустив 83 шайбы.

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