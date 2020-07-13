Источник: «Трактор» в ближайшее время объявит о подписании Оберга

«Трактор» в ближайшее время объявит о подписании нападающего Понтуса Оберга, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

В начале мая 26-летний нападающий системы «Торонто» стал частью сделки «Трактора» с «Витязем». В результате нее Челябинск за денежную компенсацию приобрел Алексея Бывальцева и права на Понтуса Оберга.

Права на шведа перешли к «Витязю» в декабре прошлого года, когда СКА с их помощью выменял у Подольска финского бомбардира Миро Аалтонена. Менявший легионерскую команду «Витязь» не подписал Оберга, так как он слишком дорог и не вписывается в контрактные модели клуба.

Ожидается, что Оберг прилетит в Челябинск вместе со всеми легионерами.