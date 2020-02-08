Источник: «Трактор» предложит Косову новый контракт

«Трактор» готов предложить новый контракт нападающему Ярославу Косову, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life (его ведет бывший глава пресс-службы челябинского клуба).

В нынешнем сезоне в 52 матчах за «Трактор» у Косова 18 (9+9) очков, 3 победные шайбы, 14 хитов, 35 блокшотов, 14 фолов соперника и показатель полезности — 7. По действующему контракту хоккеист получает 5 миллионов рублей за сезон.

Косов — финалист Кубка Харламова-2011 («Стальные Лисы»), серебряный призер МЧМ-2012 и бронзовый — МЧМ-2013, обладатель Кубка Гагарина 2014 и 2016 («Магнитка») и 2018 («Ак Барс»).