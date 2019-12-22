Источник: «Трактор» обменяет Виртанена на двух форвардов из «Ак Барса»

«Трактор» обменяет защитника Йессе Виртанена в «Ак Барс» на нападающих Вячеслава Основина и Артема Михеева. О сделке будет объявлено в ближайшее время, информирует Telegram-канал Igor Zhukov Life (его ведет бывший глава пресс-службы челябинского клуба).

28-летний Виртанен провел в КХЛ 40 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «плюс 7».

25-летний Основин сыграл за казанцев в 28 встречах и набрал 8 (5+3) очков. В среднем он проводит на льду по десять с половиной минут.

24-летний Михеев в основном выступал в ВХЛ за «Барс», в котором является вторым бомбардиром с 29 (8+21) очками. За «Ак Барс» он провел в этом сезоне восемь матчей.