Источник: «Трактор» может обменять Кручинина в «Сибирь»

«Трактор» может обменять нападающего Алексея Кручинина. Основной вариант обмена — в «Сибирь» на Виктора Комарова. У клубов уже есть достаточно четкое понимание конструкции сделки, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Комаров — выпускник школы «Трактор». У 25-летнего нападающего односторонний контракт с Новосибирском до 30 апреля 2021. В текущем чемпионате у него 8 (4+4) очков в 23 матчах.

Кручинину — 28 лет, у него односторонний контракт с Челябинском до 30 апреля 2020. В текущем чемпионате у него 9 (3+6) очков в 29 матчах, он не забивал в 21 матче подряд.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков