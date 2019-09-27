Источник: «Трактор» хочет расстаться с Демченко

«Трактор» хочет расстаться с голкипером Василием Демченко. Челябинский клуб ищет варианты обмена или продажи 25-летнего вратаря — на этой неделе спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прощупывал почву в топ-клубах КХЛ. Основной вариант, интересующий «Трактор» — обмен на денежную компенсацию в несколько десятков миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life (его ведет бывший глава пресс-службы челябинского клуба).

Василий Демченко — выпускник школы «Трактор», всю карьеру провел в Челябинске. За главную команду в КХЛ сыграл 195 матчей, в которых одержал 78 побед и сделал 14 шатаутов, его процент отраженных бросков 92,7, коэффициент надежности — 2,33.

По итогам сезона 2018/2019 челябинские болельщики признали Демченко лучшим хоккеистом команды. Его контракт с «Трактором» действует до 30 апреля 2020.

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