Источник: «Спартак» согласовал условия контракта с Фромом

«Спартак» согласовал условия контракта с нападающим МОДО Матиасом Фромом. Сделка с 22-летним датчанином должна быть заключена в ближайшее время, сообщат Iltalehti.

Ранее «Спартак» и «Металлург» произвели обмен спортивными правами на хоккеистов. Клубу из Магнитогорска перешли права на форварда Юхо Ламмикко. «Спартак» получил права на Фрома и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне форвард набрал 25 (12+13) очков в 49 матчах. Планировалось, что он продолжит карьеру в немецком «Дюссельдорфе».

В 2016 году на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 143-м номером был выбран клубом «Чикаго». Матиас Фром входил в заявку сборной Дании на чемпионат мира-2019, где сыграл 4 встречи.