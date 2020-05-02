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Источник: СКА заплатит «Локомотиву» за Мичкова 400 тысяч рублей

15:23
Матвей Мичков. Фото iihf.com.
Матвей Мичков. Фото iihf.com.
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Комиссия по переходам регионального отделения Федерации хоккея России в Воскресенске удовлетворила просьбу 15-летнего форварда юниорской сборной России Матвея Мичкова о расторжении контракта со школой ярославского «Локомотива», утверждает РИА «Новости».

Форвард продолжит карьеру в системе СКА. Размер компенсации, которую клуб из Санкт-Петербурга выплатит «Локомотиву» составит 400 тысяч рублей.

Мичков в январе стал лучшим бомбардиром и снайпером победных для сборной России юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Форвард набрал 14 очков (9 шайб + 5 передач) в четырех матчах.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200502/1570894245.html

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