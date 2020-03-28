Источник: Щербак подпишет новый контракт с «Трактором»

В «Тракторе» хотят сохранить нападающего Никиту Щербака. С большой долей вероятности форвард подпишет новый контракт с клубом из Челябинска, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

24-летний Щербак начинал прошедший сезон в «Авангарде», а в ноябре стал игроком «Трактора» (на контракте ориентировочно в 20 миллионов рублей). В Челябинске у него 5 (1+4) набранных очков в 15 матчах, на льду он в среднем проводил 14 минут 34 секунды. Дела игрока ведет агент Сергей Исаков.