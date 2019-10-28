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Источник: Салак может покинуть рижское «Динамо»

14:35
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Голкипер рижского «Динамо» Александр Салак может покинуть команду. Игрок и его агент недовольны условиями действующего контракта, утверждает TVNET.

32-летний чех заключил соглашение с рижанами в начале октября. Всего Салак провел за «Динамо» четыре матча, в среднем отражая 90,9 процента бросков и пропуская 3 шайбы за встречу.

В прошлом сезоне вратарь выступал в ярославском «Локомотиве».

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