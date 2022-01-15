Обладатель Кубка Гагарина признан виновным в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году

Нападающий «Локомотива» Рид Буше признан виновным в насилии на сексуальной почве в отношении 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году, утверждает Detroit Free Press.

На тот момент самому Буше было 17 лет. Он совершил нападение на 12-летнюю девочку. Она была дочерью в семье, где проживал Буше, когда выступал в системе подготовки американских хоккеистов.

Изначально Буше мог грозить тюремный срок до 25 лет заключения. Но потом статья была переквалифицирована на более мягкую. 13 декабря 2021 года суд признал его виновным. В итоге, судья решил, что хоккеист не будет отбывать тюремное заключение.

По данным расследования, об инциденте сообщили руководству американской хоккейной системы еще в 2011 году. Но тогда Буше не был подвергнут серьезным санкциям: его только переселили к другой семье.

Напомним, что Буше выступает в КХЛ второй год. В прошлом сезоне он выступал за «Авангард».