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Источник: «Рейнджерс» отдал Кравцова в аренду в «Трактор»

00:47
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Форвард системы «Рейнджерс» Виталий Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе», сообщает журналист New York Post Ларри Брукс.

По сведениям источника, 20-летний россиянин отдан в аренду челябинскому клубу на один сезон. «Рейнджерс» имеет право отозвать игрока обратно по ходу сезона.

Кравцов является воспитанником «Трактора». Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018, однако не провел ни одного матча за клуб. Форвард выступает за фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк».

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