Источник: Рашид Хабибуллин стал селекционером «Авангарда»

Рашид Хабибуллин стал селекционером «Авангарда». В омском клубе он стал советником председателя совета директоров Александра Крылова, сообщает «Бизнес Online».

Ранее Хабибуллин занимал пост спортивного директора «Льва», работал главой селекционной службы «Ак Барса». Последним его клубом был «Сочи», где он работал спортивным директором клуба. В июне года было объявлено, что на этом посту его сменил Сергей Гомоляко.

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