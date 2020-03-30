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Источник: Пудас и Линдбек станут игроками «Йокерита»

14:12
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Состав «Йокерита» могут пополнить два шведских игрока. Речь идет о защитнике Юнатане Пудасе и голкипере Андерсе Линдбеке, сообщает HockeyNews.se.

Стороны находятся на финальной стадии переговоров. 26-летний Пудас последние несколько лет выступает за «Шеллефтео». В прошедшем сезоне он провел 52 матча и набрал 36 (13+23) очков.

31-летний Линдбек предыдущие два сезона защищал ворота «Торпедо». В составе клубе из Нижнего Новгорода в прошедшем регулярном чемпионате он провел 36 матчей, в которых в среднем пропускал 2,39 шайбы и отражал 92,3 процента бросков.

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