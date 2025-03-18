Источник: причиной смерти хоккеиста Малыхина стала остановка сердца

Причиной смерти бывшего нападающего «Автомобилиста», «Ак Барса» и ряда других клубов КХЛ Федора Малыхина могла стать остановка сердца, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту.

«Он умер в своей квартире в Екатеринбурге. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца», — приводит слова источника РЕН ТВ.

Малыхин играл в КХЛ за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023). В сезоне-2017/2018 форвард в составе казанской команды стал обладателем Кубка Гагарина. Он завершил выступления в ноябре 2023 года.

За свою карьеру в КХЛ Малыхин набрал 220 (107+113) очков в 548 матчах.