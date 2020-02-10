Источник: представители «Монреаля» встретятся с Демченко

Представители «Монреаля» в конце этой недели прилетят в Магнитогорск для просмотра голкипера «Металлурга» Василия Демченко и предметного интервью с 25-летним вратарем. Канадцев интересует сменщик для Кэри Прайса, клуб изучает рынок, утверждает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Демченко стал игроком «Магнитки» 1 декабря 2019. Голкипер принял участие в 11 матчах клуба из Магнитогорска, у него 2 победы, процент отраженных бросков 91,3, коэффициент надежности 2,63.

После сезона в КХЛ он станет ограниченно свободным агентом.