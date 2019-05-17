Источник: Пашнин сменит ЦСКА на "Салават"

В ближайшее время "Салават Юлаев" готовится подписать контракт с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным​, информирует "Бизнес Online". Его действующее соглашение с армейцами истекает в 2020 году. Есть два развития событий: либо это будет прямой обмен, либо армейцы сначала разорвут контракт с хоккеистом.

Пашнин с 65 миллионами в год входит в топ-4 самых дорогих защитников команды и получает столько же, сколько, например, Иван Телегин и чуть меньше Кирилла Капризова (70 миллионов рублей).

При обмене игрок перейдет в новую команду с прежним контрактом и станет одним из самых дорогих хоккеистов "Салавата".