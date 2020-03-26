Источник: «Оттава» давно следит за Зубом

«Оттава» в следующем сезоне намерена подписать контракт с защитником СКА Артемом Зубом. Генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Доррион лично летал в Россию, чтобы посмотреть на игрока в деле и остался впечатлен его возможностями, сообщает The Ottawa Sun.

— Думаю, он сможет завоевать место в основном составе, — сказал один из менеджеров на условиях анонимности. — Он готов к НХЛ.

Этот защитник выступал за сборную России, играл на чемпионате мира. Конечно, он не потрясет НХЛ своими талантами, но окажет помощь команде. «Оттава» давно за ним следит.

Если вы видели, как Зайцев играл в КХЛ, и видите теперь, каким он стал в НХЛ, то это две большие разницы. В КХЛ он был гораздо больше нацелен на атаку. Зуб также может сыграть впереди, но не уверен, что он проявит эти качества в НХЛ.

В текущем сезоне на счету 24-летнего Зуба 22 (13+9) очка при показателе полезности «+35» в 58 матчах. Артем — олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина сезона-2016/17.