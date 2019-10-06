Источник: Нестрашил будет играть за «Магнитку»

Чешский нападающий Андрей Нестрашил вернется в КХЛ, сообщает hokej.cz. Он будет выступать за магнитогорский «Металлург». Контракт будет рассчитан на один год.

— Андрей договорился с руководством клуба об однолетнем контракте", — цитирует источник агента Владимира Вуйтека, который готовил переход вместе с российскими коллегами Сергеем Исаковым и Олегом Котенко.

29-летний чех ранее уже выступал в КХЛ за «Нефтехимик». В текущем сезоне он провел два матча за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец» и набрал 4 (1+3) очка.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика