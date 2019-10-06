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Источник: Нестрашил будет играть за «Магнитку»

14:41
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Чешский нападающий Андрей Нестрашил вернется в КХЛ, сообщает hokej.cz. Он будет выступать за магнитогорский «Металлург». Контракт будет рассчитан на один год.

— Андрей договорился с руководством клуба об однолетнем контракте", — цитирует источник агента Владимира Вуйтека, который готовил переход вместе с российскими коллегами Сергеем Исаковым и Олегом Котенко.

29-летний чех ранее уже выступал в КХЛ за «Нефтехимик». В текущем сезоне он провел два матча за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец» и набрал 4 (1+3) очка.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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