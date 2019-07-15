Источник: нападающий "Спартака" Котляровский пойман за рулем БМВ с поддельными правами

Нападающий "Спартака" Михаил Котляровский пойман за рулем своего автомобиля БМВ с поддельными правами, сообщает Телеграм-канал "Мутко против". 13 июля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль форварда на Семеновском переулке в Москве.

Котляровский показал водительское удостоверение, вызвавшее подозрение. Документ был отправлен на экспертизу, которая показала, что он поддельный.

Котляровский в общей сложности провел в КХЛ за "Спартак" и "Салават Юлаев" 16 матчей в регулярном сезоне и 8 в плей-офф.