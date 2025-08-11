Источник: нападающий «Динамо» Михеев пропустит сезон-2025/26 из-за проблем с сердцем

Нападающий «Динамо» Артем Михеев полностью пропустит сезон-2025/26 из-за проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал «Черкас Атлант».

30-летний форвард в сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате набрал 16 (9+7) очков в 63 матчах, в плей-офф у него 6 (4+2) очков в 17 играх. Контракт Михеева с «Динамо» действует до 31 июня 2026 года.

В КХЛ нападающий также играл за «Сибирь», «Торпедо», «Трактор», «Ак Барс», «Югру» и новокузнецкий «Металлург».