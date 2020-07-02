Источник: «Мерседес» Анисина врезался в столб, водитель сбежал с места аварии

«Мерседес» российского форварда Михаила Анисина попал в аварию в Тверской области, сообщает Life Shot.

Автомобиль хоккеиста снес столб электропередач, водитель скрылся с места аварии, оставив в багажнике хоккейные клюшки.

Сообщалось, что жители поселка Козлово, где произошло ДТП, видели, как Анисин закупался алкоголем в магазине. Когда полицейские пришли домой к его семье, родные игрока сообщили, что не знают, кто был за рулем, а сам Анисин уехал в Москву.