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Источник: «Мерседес» Анисина врезался в столб, водитель сбежал с места аварии

2 июля 2020, 13:48
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«Мерседес» российского форварда Михаила Анисина попал в аварию в Тверской области, сообщает Life Shot.

Автомобиль хоккеиста снес столб электропередач, водитель скрылся с места аварии, оставив в багажнике хоккейные клюшки.

Сообщалось, что жители поселка Козлово, где произошло ДТП, видели, как Анисин закупался алкоголем в магазине. Когда полицейские пришли домой к его семье, родные игрока сообщили, что не знают, кто был за рулем, а сам Анисин уехал в Москву.

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