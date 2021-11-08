Источник: Марьямяки покинет пост главного тренера «Йокерита» после окончания сезона

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки покинет клуб, утверждает Iltalehti.

44-летний специалист не будет работать с командой в следующем сезоне. «Джокеры» займутся поиском нового тренера.

Марьямяки работает с «Йокеритом» с сезона-2017/18. В этом регулярном чемпионате команда набрала 40 очков после 27 матчей и лидирует в Западной конференции.

Вероятно, в новом сезоне «Йокерит» возглавит другой специалист. Среди кандидатов фигурируют Антти Пеннанен, Кари Ялонен и Юкка Ялонен.