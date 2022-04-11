Источник: Дмитрий Квартальнов покинет «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не останется в казанском клубе. Об этом ему сообщили в понедельник, 11 апреля, утверждает «Бизнес Online».

Контракт Квартальнова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля, новое соглашение тренеру не будет предложено.

По данным источника, основной кандидат на пост главного тренера казанской команды — Олег Знарок, который последний год был без работы.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году после ухода Зинэтулы Билялетдиова. В дебютный сезон команда под его руководством вышла во второй раунд Кубка Гагарина, после чего сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, где проиграл «Авангарду» (3-4). В минувшем же сезоне казанцы проиграли «Авангарду» в первом раунде плей-офф (0-4).