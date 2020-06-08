Источник: «Куньлунь» хочет проводить матчи в Москве до 2021 года

«Куньлунь» пока не определился, где команда начнет следующий сезон. Существует большая вероятность, то клуб не вернется в Китай до 2021 года, утверждает Supchina.

В начале июня руководство клуба провело совещание, на котором обсуждался этот вопрос. Ожидается, что сезон-2020/21 КХЛ стартует в сентябре. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки команде будет сложно летать через границу между странами.

Рассматривается вариант, при котором «Куньлунь» проведет домашние матчи на другой арене. В первую очередь, приоритет отдается Москве.