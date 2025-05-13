Хоккей
13 мая, 20:43

Источник: Ковальчук за полтора года нарушил правила дорожного движения более 200 раз

Алина Савинова

Бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук 210 раз нарушил ПДД с начала 2024 года, сообщает «Постньюс».

По информации источника, общая сумма взысканий составила 264 тысячи рублей, из них восемь штрафов на 15 тысяч рублей до сих пор не оплачены.

Отмечается, что чаще всего Ковальчука штрафовали за превышение скорости (115 раз), езду по обочине или несоблюдение требований знаков и разметки (46) и неправильную парковку (24). Нарушения были зафиксированы с участием его автомобиля Mercedes-Benz V 250d.

42-летний Ковальчук находится без клуба после завершения контракта со «Спартаком» по окончании сезона-2023/24. Ранее хоккеист также выступал за «Авангард», «Вашингтон», «Монреаль», «Лос-Анджелес», СКА, «Нью-Джерси» и «Атланту». Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

  • андр

    Права отобрать

    14.05.2025

  • Спринт

    За первые же не оплаченные штрафы заблокировали бы автомобиль. При рецедиве неулаты, лищили бы права управлять автобобилем. Срок бы получил, при условии если бы кто то пострадао от его управления автотранспортом.

    13.05.2025

  • Спринт

    Перечисление штрафов и перечисление наград как то связаны? Если пишут о первом, то зачем тискать в заметочке про второе .. ?

    13.05.2025

  • sdf_1

    Неправильно: Бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук 210 раз нарушил ПДД с начала 2024 года, сообщает «Постньюс». --------------- Правильно: Бывший нападающий «Спартака», «Авангарда», «Вашингтона», «Монреаля», «Лос-Анджелеса», СКА, «Нью-Джерси» и «Атланты» Илья Ковальчук 210 раз нарушил ПДД с начала 2024 года, сообщает «Постньюс». Что не отменяет того, что он идиот. Только идиоты думают, что они сделаны из неизвестного науке сплава и им ничего не будет, если они попадут в аварию. Да и сами - чёрт с ними, но они с собой могут забрать нормальных людей, которые соблюдают ПДД. А у Ковальчука права надо отобрать. Навсегда. Он социально опасный идиот

    13.05.2025

  • RFR 17

    Все медийные личности живут как будто в параллельной реальности...Вопрос один - почему те, кто обязан наказывать за неуплату сотен, а у некоторых тысяч штрафов ничего не делают...Не платит - арестовывайте автотранспорт...Или как все в этой стране : за кражу курицы 5 лет дадут, а за воровство миллионов из бюджета - условно....

    13.05.2025

  • spartsmen

    В Америке из тюрьмы бы не вылезал и обанкротился от штрафов...

    13.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ну дак если депутатам, чиновникам, артистам, их детям, женам и прочим прихлебателям можно, то чем спортсмены хуже? как в известной притче: если ты украл деньги у гос-ва, то ты вор. если гос-во украло у тебя, то это называется налог...

    13.05.2025

  • bvp

    Ковальчука на скамейку штрафников.

    13.05.2025

