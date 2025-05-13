Источник: Ковальчук за полтора года нарушил правила дорожного движения более 200 раз

Бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук 210 раз нарушил ПДД с начала 2024 года, сообщает «Постньюс».

По информации источника, общая сумма взысканий составила 264 тысячи рублей, из них восемь штрафов на 15 тысяч рублей до сих пор не оплачены.

Отмечается, что чаще всего Ковальчука штрафовали за превышение скорости (115 раз), езду по обочине или несоблюдение требований знаков и разметки (46) и неправильную парковку (24). Нарушения были зафиксированы с участием его автомобиля Mercedes-Benz V 250d.

42-летний Ковальчук находится без клуба после завершения контракта со «Спартаком» по окончании сезона-2023/24. Ранее хоккеист также выступал за «Авангард», «Вашингтон», «Монреаль», «Лос-Анджелес», СКА, «Нью-Джерси» и «Атланту». Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом.