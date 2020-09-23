Источник: КХЛ заставляет рижское «Динамо» играть молодежной командой

КХЛ против переноса матчей рижского «Динамо» и хочет заставить команду играть молодежным составом — командой МХЛ «Ригой», утверждает sportacentrs.com. У рижан десять хоккеистов заразились коронавирусом, и вся команда ушла на карантин.

При этом ранее лига согласилась перенести матчи «Йокерита» и «Барыса», в которых также были диагностированы заражения Covid-19. В число перенесенных вошел и матч «Барыса» с рижским «Динамо», который теперь состоится 3 ноября.

«Динамо» не хочет выпускать на игры «Ригу», переговоры по-прежнему идут. Однако велика вероятность, что клубу будут просто засчитаны поражения.

Кроме того, остается непонятной ситуация с матчами самой «Риги». В случае выхода на игры КХЛ и продолжения участия в МХЛ команде придется проводить подряд по две игры с небольшим интервалом. А 3 октября у «Дианмо» и «Риги» вообще намечены матчи на один день в разных городах.