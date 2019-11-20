Источник: Кемпе подпишет контракт с ЦСКА

Нападающий Марио Кемпе, выставленный «Лос-Анджелесом» на драфт отказов, продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает HockeyNews.se.

Ранее сообщалось, что 31-летний швед близок к переходу в «Авангард». Форвард ради московского клуба отказался от перехода в СКА.

В этом сезоне Кемпе набрал 11 (3+8) очков в 16 матчах в АХЛ за фарм-клуб «Кингз».

Ранее Кемпе уже играл в КХЛ. С 2014 по 2017 год нападающий выступал за «Витязь», в составе которого провел 170 матчей, забросил 39 шайб и сделал 45 голевых передач.

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