Источник: Каски готов подписать новый контракт с «Авангардом»
22:40
У защитника Оливера Каски закончился срок действия контракта с «Авангардом». 25-летний финн готов заключить новое соглашение, утверждает Ilta Sanomat.
В финальной серии плей-офф омская команда обыграла ЦСКА со счетом 4-2. «Авангард» впервые в истории завоевал Кубка Гагарина. Ранее наивысшим достижением команды был выход в финал турнира в 2012 и 2019 годах.
В плей-офф Каски набрал 10 (3+7) очков в 24 матчах. В регулярном сезоне на его счету 34 (13+21) балла в 58 встречах.
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