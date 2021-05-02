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Источник: Каски готов подписать новый контракт с «Авангардом»

22:40
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У защитника Оливера Каски закончился срок действия контракта с «Авангардом». 25-летний финн готов заключить новое соглашение, утверждает Ilta Sanomat.

В финальной серии плей-офф омская команда обыграла ЦСКА со счетом 4-2. «Авангард» впервые в истории завоевал Кубка Гагарина. Ранее наивысшим достижением команды был выход в финал турнира в 2012 и 2019 годах.

В плей-офф Каски набрал 10 (3+7) очков в 24 матчах. В регулярном сезоне на его счету 34 (13+21) балла в 58 встречах.

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