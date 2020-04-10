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Источник: капитан «Фэрьестада» может отказаться от перехода в «Сочи»

12:49
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Капитан «Фэрьестада» Линус Юханссон должен бы перейти в «Сочи». Однако сделка может сорваться, утверждает Hockey Sverige со ссылкой на NWT.

27-летний швед теперь планирует продлить контракт с клубом. Срок соглашения будет рассчитан до 2023 года.

В действующем контракте хоккеиста со шведским клубом есть пункт, по которому он со следующего сезона может перебраться в КХЛ.

В этом сезоне Юханссон набрал 28 (9+19) очков в 49 матчах чемпионата Швеции.

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