Источник: капитан «Фэрьестада» может отказаться от перехода в «Сочи»

Капитан «Фэрьестада» Линус Юханссон должен бы перейти в «Сочи». Однако сделка может сорваться, утверждает Hockey Sverige со ссылкой на NWT.

27-летний швед теперь планирует продлить контракт с клубом. Срок соглашения будет рассчитан до 2023 года.

В действующем контракте хоккеиста со шведским клубом есть пункт, по которому он со следующего сезона может перебраться в КХЛ.

В этом сезоне Юханссон набрал 28 (9+19) очков в 49 матчах чемпионата Швеции.