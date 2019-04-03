Источник: Херсли может вернуться из СКА в "Мальме"

Защитник СКА Патрик Херсли может продолжить карьеру в "Мальме", утверждает Expressen. Хоккеист, которому в июне исполнится 33 года, уже получил предложение от шведского клуба.

В составе "Мальме" Херсли начал профессиональную карьеру. Он выступал за родной клуб с 2002 по 2007 год и с 2009 по 2011-й.

В 2014 году Херсли переехал в клуб КХЛ "Сибирь", после нее два сезона провел в "Локомотиве", а в СКА выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне он набрал 33 (14+19) очка в 36 играх регулярного чемпионата и 2 (0+2) очка в 8 встречах Кубка Гагарина.