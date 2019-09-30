Источник: Гудлевскис и Берглунд покинут рижское «Динамо»

Голкипер Кристерс Гудлевскис и нападающий Якоб Берглунд покинут рижское «Динамо». С вратарем Максимом Третьяком контракт расторгнут не будет, утверждает Sportacentrs.

Как сообщал «СЭ», рижское «Динамо» договорилось о подписании контракта с голкипером Александром Салаком. Также клуб пригласил из «Бурана» вратаря Андрея Макарова.

27-летний Гудлевскис сыграл в девяти матчах, одержав три победы и оформив один «сухарь». В среднем вратарь отражал 86,3% бросков. 27-летний Берглунд в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 8 матчах, записав на свой счет 4 (3+1) очка.

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