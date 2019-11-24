«Ак Барс» продолжает искать решение вопроса по голкиперу Эмилю Гарипову. Обладатель Кубка Гагарина-2018 оказался в статусе третьего вратаря, проиграв конкуренцию Адаму Рейдеборну и Тимуру Билялову. Эта ситуация не устраивает ни клуб, ни игрока, контракт которого действует до 30 апреля 2020 и оценивается в 75 миллионов рублей, информирует Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Казанцы готовы обсудить разные конструкции трансфера и уступить Гарипова «Трактору», где есть серьезные проблемы во вратарской линии. Впрочем, эта сделка маловероятна. Во-первых, из-за сомнений менеджеров челябинского клуба в возможностях долго не игравшего Гарипова. Во-вторых, из-за акцентов работы «Трактора» по вратарю — в Челябинске активно перебирают европейский рынок (эту информацию подтверждают из Чехии) и в целом клуб интересует вратарь-легионер. В-третьих, из-за того, что в последние дни происходит вокруг организации, которая, такое ощущение, на пороге больших перемен.

Наиболее реальный вариант развития событий — трансфер Гарипова в «Авангард». Клуб из Балашихи неделю назад потерял до конца сезона Александра Судницина и остро нуждается о втором номере. Источник, близкий к ситуации, утверждает, что в настоящем стороны ведут активные переговоры и вскоре может последовать официальное объявление о переходе.

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