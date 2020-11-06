Источник: Гарипов может оказаться в ЦСКА

Голкипер Эмиль Гарипов покинет «Авангард» в ближайшее время. Омский клуб обменяет игрока или расторгнет с ним контракт после перехода в команду вратаря Шимона Грубеца, утверждает «Бизнес Online».

«Авангард», начав поиски нового голкипера, изначально решил, что команду покинет Гарипов, а не Игорь Бобков. Также стало известно, что на Гарипова уже претендует ЦСКА.

В этом сезоне КХЛ Гарипов провел 14 матчей, одержал 8 побед, пропуская в среднем 2 шайбы и отражая 93,2 процента бросков.