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Источник: Гарипов может оказаться в ЦСКА

19:00
Эмиль Гарипов. Фото photo.khl.ru
Эмиль Гарипов. Фото photo.khl.ru
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Голкипер Эмиль Гарипов покинет «Авангард» в ближайшее время. Омский клуб обменяет игрока или расторгнет с ним контракт после перехода в команду вратаря Шимона Грубеца, утверждает «Бизнес Online».

«Авангард», начав поиски нового голкипера, изначально решил, что команду покинет Гарипов, а не Игорь Бобков. Также стало известно, что на Гарипова уже претендует ЦСКА.

В этом сезоне КХЛ Гарипов провел 14 матчей, одержал 8 побед, пропуская в среднем 2 шайбы и отражая 93,2 процента бросков.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/259918

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